無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案將於6日投票，但民進黨發言人顏若芳質疑，霸捷總部提出的罷免理由書竟包括黃捷違反國安法21條，但我方國安法才10條，難道指的是大陸國安法？對此國民黨文傳會副主委鄭照新表示，罷捷總部引述的是台灣國安法2-1條，請民進黨別再造謠。

鄭照新表示，雖然中選會公告出來的罷免理由書筆誤將21條寫成2-1條，但是罷捷總部早已經澄清不知道幾百遍了，民進黨卻視而不見，民進黨挺黃捷是用烏龍還是造謠？請民進黨說清楚解釋清楚，並向罷捷總部及莫名被牽拖的國民黨主席江啟臣致歉。

(中時 )