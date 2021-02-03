繼台塑25億美元聯貸案在上周完成簽約之後，緊接著在農曆春節之前，兆豐銀出任管理銀行所籌組的230億台北雙子星大樓聯貸案，也在3日完成簽約，並由兆豐銀董事長張兆順和台北雙星集團，也是宏匯集團董事長許崑泰共同出面完成簽約儀式。

臺北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地聯合開發案，可說位處國家門戶，同時也是台北市西區地標軸心，該聯貸案在投資廠商台北雙星，與臺北市政府簽訂投資契約後，由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的7年期新臺幣230億元聯貸案，在眾多銀行熱烈支持下，以超額認購成功籌組完成，正式啟動這宗台北新地標開發案。

除由兆豐銀行擔任統籌主辦暨管理銀行外，兆豐銀指出，該案還包括合庫、彰銀、華銀等共同主辦銀行，及玉山、永豐、台企銀等共六家金融參與，銀行團並看好，該基地寬闊方正，為全台唯一六鐵共構之地，完成後將成為台北門戶地標建築，未來的經濟規模與發展可期。

兆豐銀也說明，臺北雙星大樓Taipei Twin Tower為一全新智慧綠能建築，為此藍天電腦與宏匯集團共同投資設立台北雙星公司，集結美國SOM建築設計事務所、三大聯合建築師事務所、永峻工程顧問等國內外知名頂尖團隊，結合科技製造、建築開發、商業不動產營運以及智慧建築系統，共同打造這宗台北車站新地標開發案。

(工商 )