彰化縣議會70周年，蛻變每一刻彙集成冊還編輯成電子書。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會70周年，蛻變每一刻彙集成冊還編輯成電子書，謝典林說，議會正承擔著縣民的託付與期望，所有議員都將秉持從政初衷，持續努力為民眾打拚。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會昔日風貌。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會4日歡度議會成立70週年紀念，為因應國內新冠肺炎疫情，暫停舉辦各項慶祝活動，卻將議會歷屆沿革概況、各式統計數據以及近十年議會的蛻變等資料彙集成冊，還編輯成電子書，公開在彰化縣官網，提供瀏覽，上網就能走進精彩的歷史一刻，見證無數議壇前輩的投入，讓往事不如煙，雲端找得到。

議長謝典林表示，非常榮幸能遇到議會成立70週年。議會就像是個大家庭，議員同仁來自各行各業，分別代表不同領域民眾在議事殿堂發聲。最大的共通點就是「跟民眾站在一起，為彰化挺身而出」，理性監督縣政，為縣民謀求最大福祉。

彰化縣議會這些年來有多面向的發展和改變，新建會館於105年落成啟用後，陸續拆除議會周邊圍牆，開放公共空間並增加2座裝置藝術，並與周邊圖書館、美術館、武德殿等建築

，串連成卦山藝文專區，吸引許多年輕學子在這邊練舞、活動，也成為打卡熱門新景點。軟體方面，109年首次舉辦青年議事體驗營，透過議會體驗實務課程，激發縣內高中生公共參與意願，為彰化注入創新的能量。

謝典林說，俗諺「人生七十才開始」，議會正承擔著縣民的託付與期望，所有議員都將秉持從政初衷，持續努力為民眾打拚。祈願在國人的共同努力下，平安度過新冠疫情的嚴峻挑戰，及早恢復經濟與生活秩序。

(中時 )