勞動部長許銘春今遭媒體點名，被列為蘇內閣年後改組黑名單當中，對此，行政院祕書長李孟諺晚間轉述行政院長蘇貞昌說法表示，「我的內閣沒有黑名單！」外界所謂年後將改組的消息，皆為擅自臆測，並非事實，請民眾勿再以訛傳訛。

先前傳聞農曆春節前後，蘇揆將面臨被撤換的局面，但蔡英文總統多次表態支持蘇貞昌續任閣揆，持續帶領內閣團隊向前衝。對於內閣首長是否異動備受矚目，今有媒體報導指出，許銘春已經被列入黑名單，可能在農曆春節後走人。

對此，行政院晚間嚴正駁斥傳聞，李孟諺轉述蘇貞昌回應表示，今年我國經濟成長率名列已開發國家第一，防疫成效在世界上也名列前茅，行政團隊在經濟上和防疫上的表現可以說是有目共睹，不僅獲得多數國人支持，也得到蔡英文總統的信任。

李孟諺強調，蘇貞昌已明確表達「我的內閣沒有黑名單！」尤其許銘春的工作表現受到蘇貞昌的肯定，外界所謂年後將改組的訊息，皆為擅自臆測，並非事實，請民眾勿再以訛傳訛。

民進黨非蘇新系立委分析，目前仍在防疫階段，並不是內閣改組的時機，蘇內閣團隊力求穩定，除非有現任首長主動求去或遇上司法案件，原則上沒有異動的可能及必要。

(中時 )