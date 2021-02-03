因應疫情，高中以下各級學校延後開學，蔡英文總統今天強調，這都是為了學生們的健康著想，請家長們多多體諒，她也感謝為防疫增加工作量的老師和學校職員「大家都辛苦了」，呼籲新的一年，一起守住疫情防線丶守護學生！

蔡英文今晚在臉書發文表示有重要的消息，要請大家互相提醒！她說，由於原訂的開學日離農曆年假太近，為了確保新春開工後，各級學校都能落實消毒、完成防疫整備，今天指揮中心和教育部正式宣布：各級學校，順延到2月22日（含）以後開學，並公布相關配套措施。

她說，延後幾天開學，難免造成不方便和困擾，但這都是為了學生們的健康著想。「我要請家長們多多體諒，並和家中的孩子一起做好防疫」。

蔡英文也特別謝謝各級學校的老師、職員，過去一年，為了確保校園的防疫，增加不少工作量，「大家都辛苦了。新的一年，我們也要繼續一起守住疫情防線，共同守護學生！」

(中時 )