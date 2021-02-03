曾經懷疑過自己是性功能障礙嗎？小弟弟垂頭喪氣，是男性說不出來的痛。泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修在《健康療天室》節目中表示，現代人日常生活壓力大，加上限制級訊息氾濫，讓許多人在真槍實彈上陣時，反而容易力不從心。有哪些事會造成不舉，又有甚麼辦法可以重振雄風？醫師一一解答。

●硬挺有3重點+14字箴言

主持人Ruby問到，過度肥胖是否容易陽萎？醫師強調，性功能低落主要有心因性與器質性兩大原因，前者包括壓力、受到Ａ片影響或是憂鬱等；器質性則是身體健康狀態，三高與肥胖都是造成不舉的原因之一。醫師提出硬挺3大重點與14字箴言，不但能強化性功能，對身體健康也有莫大助益。

●以形補形 吃鞭補鞭？食物壯陽真相公開

至於許多人覺得吃生蠔能讓男性活跳跳，這些號稱能壯陽的食物，真的有功效嗎？還有傳說泌尿科醫師有種讓男性「感覺酥麻」的療法，對器質性不舉有所助益。完整內容都在《健康療天室》第10集:男人不敢說的痛！舉不起小弟弟的惡夢 聽醫師的話有解！

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

《健康療天室》第10集 男人不敢說的痛！舉不起小弟弟的惡夢 聽醫師的話有解！

(中時新聞網)