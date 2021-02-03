資深媒體人趙少康重回國民黨，並透露有意參選黨主席。據轉述，民進黨今中常會中，秘書長林錫耀提到趙少康案時表示，本來不以為意，後來發現趙有三中案等幾個案子陸續要開庭，這時間點宣布回國民黨，太近了，「怪怪地」；這值得觀察。

據轉述，林錫耀在黨務報告時特別提到趙少康重回國民黨案時，提醒大家注意；林說，這原本是國民黨內部的「家務事」，再加上趙有韓國瑜支持，原本不以為意，民進黨也不會主動評論，但是發現，最近卻有幾件官司正要開庭。

據轉述，林說，1月25日、28日有三中案及中廣土地案開庭的訊息陸續出來，趙少康隨卻在1月31日宣布回國民黨，時間那麼近，「怪怪地」，這之間的關係值得觀察。

台北地院1月25日開庭審理前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，媒體報導，該案法官預計2月22日過年後傳喚趙少康；台北高等行政法院1月28日也開庭，審理黨產會認定中廣為國民黨附隨組織後，土地所有權的糾紛。

(中時 )