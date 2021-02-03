「美栗南瓜全國栗南瓜品質評鑑競賽」彰化秀水青農林俊豪摘第一，縣長王惠美表揚。（吳敏菁攝）

「美栗南瓜全國栗南瓜品質評鑑競賽」全國上百位種植農友報名，彰化秀水青年林俊豪奪下冠軍，原本從事雷射雕刻的他喜出望外，幾年前向岳父借了幾分地，嘗試栽植牛番茄等蔬果，愛上土地給人踏實的感動，除了睡覺幾乎都泡在田中，沒想過栽出了全國第一。

喜歡藝術創作的林俊豪表示，原本是從事雷射雕刻的工作，看著美麗農作物，感動大自然是最大藝術家，有次就像岳父借了幾分地，栽植牛番茄，用心呵護的結果，收成非常好，轉了念全心投入務農。

林俊豪說，看著蔬果成長，感動生命的奇蹟，越種越多元，腳踏田中的那股踏實感，是以前沒有，本只想玩票一下，沒想到一股腦而無法自拔成了專職的農夫，除了睡覺，天天埋首田土中。為了栽好力栗南瓜，還到社區大學上課，請教專家，注意無毒栽培的每一環節徹底揮發了以前雕刻，專注每個細節，栽出無敵南瓜。

彰縣府表示，栗子南瓜果肉吃起來有栗子香氣，被稱是最好吃的食用南瓜，評比標準除了好吃之外，甜度、外觀色澤、重量、口感及品質都是標準，林俊豪的栗子南瓜能在各項綜合評鑑下獲得肯定，相當不容易，且參加品質評鑑之南瓜，都具有農產品生產追溯QR Code證明標章，評鑑得獎南瓜絕對是消費者首選的優質農產品。

彰化縣長王惠美每特別表揚，也指出彰化縣已有1800多名青農回鄉打拚加入生力軍，讓26鄉鎮市農會蓬勃發展，讓「彰化優鮮」品牌發光，彰化「農業大縣」更突飛猛進。

(中時 )