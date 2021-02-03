網紅阿芯在Instagram上擁有13萬的粉絲追蹤，和老公育有3子，時常在社群軟體上分享一家的生活照，深受粉絲喜愛，不過日前她在Instagram上分享一家人去採草莓的照片，但老公竟一腳踩在草莓苗上，引起網友撻伐，稍早阿芯更現身表示，對於刪留言，她認為跟酸民解釋太浪費時間，「因此直接刪掉那些543留言」，不過事情越演越烈，阿芯也修改貼文內容，而老公小鄭今下午也已出面道歉，表示現在「說再多都是多餘的」。

阿芯在IG上分享一家人去採草莓的照片，但老公疑似將腳踩在草莓苗上，引發眾怒。(圖擷取自阿芯IG)

阿芯老公小鄭，在自己IG上罵轉發貼文的網友是智障，事後動態也已遭本人刪除。(圖擷取自爆怨公社)

有網友截圖阿芯貼文轉發到「爆怨公社」上，怒批「事績很多的炫富網美，為了拍照一腳踩上農家辛苦種的苗，素質真好！雙贏！」只見阿芯老公一手抱著小孩，一隻腳就這樣踩上草莓苗，而編輯前的貼文則寫說，「主要目的是帶小孩去體驗採草莓，所以跟小孩說醜的、沒熟的都沒關係，以為到結帳處可以跟他們換甜又水的」，結果老闆娘說「自己採得要帶回家」，讓她相當傻眼。

沒想到貼文被轉發後，引發眾怒，阿芯老公更截圖網友發文，在社群軟體上怒罵，「我可能踩草莓嗎？智障？」，不過眼看事情越演越烈，阿芯除了修改原先文章內容，態度也軟化，「無論如何都不對！下次腳一定要收好」，更說明，她很確定當下拍照時，她有提醒老公一定要採在空格上。事實上阿芯稍早也在Instagram動態上回覆，除了道歉外，更感謝老公，「有時候我真的很感謝鄭，謝謝他愛著我，我被罵，他也是護我偏愛著我，但這次是我們不對，讓愛我的妳們擔心了」。

據了解，夫妻倆除了在社群軟體上道歉外，阿芯老公小鄭今下午也特別出面接受媒體訪問，根據《ETtoday新聞雲》報導，小鄭表示，「我對不起草莓園、對不起草莓苗，現在解釋都是多的」，更說自己對於此事引發大眾關注，感到相當不好意思。

(中時新聞網)