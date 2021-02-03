先前傳出空貨櫃為賺取更高價利潤，拚命往大陸跑，導致美國6億美元農產品遭拒載而囤積在碼頭，最新消息更指出，由於海運商急著調集空貨櫃，現在全球食物都堆在錯誤的地方，已導致全球食品貿易出狀況，運費高漲再加上供應短缺，已有一些跡象顯示部分食品的成本將大增。

《美國財經媒體》報導，由於海運商急著調集空貨櫃，現在全球食物都堆在錯誤的地方，例如泰國的米運不出去、加拿大的豌豆出口被卡住、印度的糖堆得如山高無法裝入貨輪。把空的貨櫃運往大陸送變得利潤更高的時候，連一些美國的黃豆運輸商都要下場搶貨櫃，才能把貨品送到苦苦等候的亞洲買主手上。

報導指出，因為大陸從新冠疫情中復甦得較快，出口需求增加且願意為了貨櫃支付巨額費用，使得一票空貨櫃急衝大陸。影響所及，美國豆類和穀物組織執董Eric Wenberg表示，上個月白糖價格已飆上3年新高，接下來可能輪到對豆腐及豆漿有龐大需求的亞洲地區。Freightos的資料顯示，由大陸運送貨品到美國的收費比反方向高出近十倍。

港務公司總經理Gene Seroka則表示，洛杉磯港是美國最大的貨櫃港，現在該港每4個貨櫃就有3個空櫃回亞洲，溫哥華港口也看到要出口裝有產品的貨櫃被留在貨櫃場上，因為它們趕不及緊迫的時程。WTC集團副總裁Jordan Atkins便表示，碼頭把有貨櫃上船的作業時間，由原來的3天縮短到7小時。他說，「對我們在溫哥華需要處理的數量來說，不可能來得及完成。」尤其加拿大是世界第二大豆類生產國，豌豆和扁豆量大，根本來不及上船。

同時，印度最大糖商Shree Renuka Sugars總裁Ravi Gupta也表示，印度是世界第二大食糖生產國，今年1月僅出口了7萬噸，不到去年同期出口量的五分之一。

報導分析，運費高漲再加上供應短缺，已有一些跡象顯示部分食品的成本將大增。不過，全面性的食品物價大漲不太會發生，位於英國倫敦的國際穀物協會秘書長Arnaud Petit表示，只有小部分的穀物和油料種子是以貨櫃來運送，受到影響較大，而其他大多走散裝貨輪。

(中時新聞網)