無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票將在本週六登場，多個獨派社團今發表聯合聲明力挺黃捷，並指黃捷的罷免案，是「罷韓延長賽」。對此，資深媒體人陳揮文表示同意，並分析黃捷罷免投票背後的多重意義，他更指出，趙少康回歸國民黨，使藍軍士氣高漲，也會對罷捷投票產生決定性的影響。

獨派團體指出，不只是「罷韓延長賽」，更是2022年大選的前哨戰，國民黨意圖運用罷免「積小勝成大勝」，若罷捷成案，將證明國民黨操弄體制漏洞，挑起惡意對立，顛覆民主的戰術可行，罷免將成為台派地方議員的懸頂之劍。

對於獨派團體稱，黃捷的罷免案是韓國瑜罷免案的延長賽，陳揮文今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，十分同意這個說法，他更指出，黃捷的罷免案，還是王浩宇的罷免案、蔡總統高票連任的延長賽，也是2022年地方選舉、反萊豬公投、罷免綠委吳思瑤、陳柏惟等人的前哨戰，有非常多綜合的意義。

陳揮文分析，在趙少康宣布要選黨主席之後，海內外藍軍士氣高昂，對禮拜六的選情會產生影響，「講遠一點是蝴蝶效應，他的漣漪」， 趙少康回來了，韓國瑜挺他，「這兩個相乘相加，對三天之後的選舉，一定有決定性的影響」，現在藍營士氣正強，江啟臣要讓趙回黨，過年之後要聘他當中評委，這都是有連帶性的。

(中時新聞網)