農曆新年即將到來，流感病毒也趁此時節悄悄蔓延。疫情爆發後，民眾防疫意識提高，口罩、消毒及體溫測量皆步步到位，但隨著學齡後兒童開始放寒假，出入公共場所的機會增加，得流感的情形同步大幅增長，若家中孩子出現流感症狀，部分父母易誤認為普通感冒，導致併發症和交叉感染機率提高。

台灣兒童急診醫學會理事長李建璋醫師表示，若要遏止流感出現更嚴重的情況，首要任務就是篩檢，及早確認流感，可即時給予抗病毒藥物，避免病情繼續惡化，同時也能防止交叉感染。

●流感及早確認 避免偽陰性延誤治療

流感與感冒最大的差別在於倦怠、高燒症狀特別明顯，若要進一步區別，目前則有一般大眾所知的快篩，但準確度僅有三至七成，並無法排除偽陰性風險，也會影響治療時程。

李建璋醫師即分享一案例，過去曾有一名6歲女童因高燒不退前往求診，原推測為流感，快篩結果卻是陰性，直到出現全身抽搐的症狀，甚至引發壞死性腦炎住進加護病房，進一步使用快速PCR流感篩檢才確診為流感，不僅影響到投藥時機也發生後遺症，讓家長備感心疼與不捨。

台灣兒童急診醫學會理事長李建璋醫師表示，透過快速篩檢及早確認流感，可即時給予抗病毒藥物，避免病情惡化及交叉感染。(圖/健康醫療網提供)

●精準界定流感 大幅減少投藥浪費及交叉傳染

流感初期除了很難進行鑑別診斷外，就算孩子有施打疫苗也不保證能全面防護流感。李建璋醫師強調，每年流行的病毒株不同，孩子施打疫苗後雖能增強保護力，但對於不善言口語的兒童來說，難以表達不舒服的症狀，仍需透過醫師詳細問診判斷臨床症狀是否為流感。若是能在臨床症狀不明顯時即使用篩檢工具，不僅可大幅降低交叉感染風險，更能省去不必要的住院和檢查。

李建璋醫師提醒，若在有流感症狀出現時就使用快速PCR流感篩檢，即可精準診斷是否為流感，確診陽性能夠及時治療，而確診陰性能省去投藥浪費，以及副作用或藥物過敏對兒童的傷害，一次定序流感更能全面防護，達到精準診斷、精準用藥的結果，安穩畫出親子保護圈，讓家庭一同遠離流感威脅。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)