緬甸驚傳政變，國際社會紛紛表態譴責，美國2日正式認定緬甸軍方行動屬於政變；大陸則呼籲各方「在憲法和法律框架下妥善處理分歧」。專家分析，政變雖然可能為中國在緬甸的政治、經濟利益帶來變數，但西方國家如果對緬實施任何制裁，反而會將緬進一步推入中國懷抱。

德國之聲報導，各界都很關注中國在政變中扮演何種角色。《華爾街日報》3日也分析，時值美中爭奪區域影響力，不論美國採取任何制裁行動，都可能傷害緬國民眾，並將緬甸更加推向中國，拜登政府應避免這種狀況發生，緬國局勢也可能導致美中緊張關係升高。

英國倫敦大學學院東南亞政治專家帕里瓦爾（Avinash Paliwal）認為，過去數年來，翁山蘇姬不斷深化對中關係，軍方擔憂翁山藉此限縮軍方權力，加上大陸長年支持與緬軍內戰的若開軍，軍方原本對北京心懷警戒，不過從中方聲明看來，「隨著軍方重掌權力，中方可能調整與武裝部隊總司令敏昂萊的關係，並進一步拓展過去透過中緬經濟走廊建立的聯繫」。

帕氏強調，由於大陸官媒將政變稱為「內閣改組」，北京政府事後也僅呼籲各方妥善處理分歧，緬甸軍方可能將這些訊息解讀為北京默許他們重新執政。

德國執政聯盟在聯邦議院的外交政策發言人哈特（Jurgen Hardt）甚至表示，中國可能私下鼓勵緬甸軍方發動政變，呼籲歐盟展開調查。

華府策略顧問公司亞洲集團副總裁李特菲德（John Lichtefeld）則說，政變3周前，軍方剛會見大陸外長王毅，可能因此降低對中警戒。除大陸外，敏昂萊上月底也接待俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu），印度亦於去年底將1艘潛艇交給緬甸軍方，這些互動顯示大陸並非唯一在緬甸擴張勢力的大國。

(中時 )