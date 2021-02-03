禾伸堂1月營收創歷史次高 20:012021/02/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結1月合併營收約為17.14億元，創單月歷史次高，較12月增加38.82％，且較去年同期增加58.54％。 禾伸堂表示，1月被動元件及其他代理產品銷貨均大幅增加，主要受惠於遠距商機、網通等產品需求持續暢旺，且客戶於農曆年前備貨積極。 目前被動元件訂單能見度已達第二季，且工廠產能稼動滿載，為滿足客戶需求，過年期間廠區也將安排人力，以穩定產出全力支援客戶。 禾伸堂1月營收創歷史次高 逾三成台灣企業 看旺未來三年營收 (工商 ) #禾伸堂 #歷史次高 #被動元件 #月營收 #合併營收約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《食品股》春節前提早備貨 鮮活1月營收創同期新高 16:312021/02/03 財經 凱美、天鈺1月營收創高 09:592021/02/03 財經 弘煜科一月營收年增近4倍 股價跳空又漲停 12:222021/02/03 財經 亞德客1月合併營收 續創單月新高 16:022021/02/03 財經 海悅1月營收達3.3億 衝新高 20:192021/02/03 財經 《觀光股》結束伴手禮事業短空長多 紅馬觸底強彈 11:082021/02/03 財經 《電子零件》毅嘉元月營收年增逾4成 今年估季季墊高 16:312021/02/03 財經 亞馬遜看好本季營收 仍達千億美元 14:272021/02/03 財經 《電腦設備》安力-KY元月營收攻頂 今年業績再拚高 14:322021/02/03 財經 《國際產業》亞馬遜上季營收首破千億美元 宣布貝佐斯交棒CEO 10:342021/02/03 財經 客戶下單量成長、遞延訂單 聚陽1月營收創同期新高 16:502021/02/03 財經 財經熱門新聞 台積電太強釀災？ 專家警告：陸美對抗 台灣陷死亡中心 - 財經 支持澳對陸貿易政策？ 前總理4字打臉莫里森 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來消費者將愈吃愈貴？ - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 大陸暴買台積電晶片 美媒曝最終結果…跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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