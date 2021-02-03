2021全球疫情持續緊張，無法出國拓銷下，為協助我國業者爭取海外商機，外貿協會3日宣布，配合新南向政策將於3月30日辦理紡織機械線上拓銷團，鎖定印尼及越南為目標市場，即日起對外募集線上拓銷團參與廠商。

貿協表示，紡織成衣為印尼、越南等國第一大外銷出口加工業，並擁有東南亞國家中，發展最健全的紡織供應鏈，2019年越南紡織品出口達390億美元，印尼紡織品出口達138億美元，且當地紡織機械多仰賴進口，越南及印尼分別為我國紡織機械出口第二大及第五大出口市場，2019對越南出口額達8,000萬美元、對印尼出口達2,700萬美元，隨著紡織廠供應鏈轉移至東南亞，像是歐美運動大牌NIKE、ADIDAS等大廠對該地區採購比例增加，當地紡織工廠持續擴充產能，預期臺灣紡織及成衣機械對越、印兩國出口總值也將持續成長。

「2021年印越紡織機械線上拓銷團」召募廠商涵蓋紡織機械上中下游業者，包括製衣、縫紉、不織布生產、染整、洗滌或印花機械等，以及CAD/CAM、漿紗機等設備，各式紡織布料、薄膜、染料、樹酯、助劑等紡織用相關材料或半成品廠商等。

貿協強調，此次拓銷團將提供三大加值服務，包括「視訊採購媒合洽談會」、「線上專區型錄展示」、「Google聯播網廣告曝光」等，以協助業者以數位化方式拓展商機。

(工商 )