遠傳電信、聯發科3日宣布策略合作，遠傳、愛立信、聯發科三方將在聯發科通訊晶片研發總部，共同打造5G毫米波（mmWave）互連互測的垂直場域。

這是繼遠傳於2019年年底，於聯發科IC封測的合作廠京元電子、矽格及日月光的產線建置3.5GHz 5G基站，推進聯發科技5G晶片順利量產，為台灣進軍全球5G通訊市場取得先機之後，雙方在5G的擴大合作案。

未來雙方合作的5G晶片測試實驗場域，除可藉由控制標準化流程，提升通訊晶片的檢測效率與品質管控、加速聯發科5G晶片量產，並將協助聯發科5G晶片快速導入全球市場，遠傳也會提供全球終端廠商5G解決方案，協助相關台廠在全球5G價值鏈的競爭力。

遠傳強調，這次合作案除加速聯發科5G毫米波晶片在實網上的測試驗證，也有助於國內5G手機、設備製造商及應用研發商的產業鏈上下游整合，縮短終端設備商互連相容測試的時間及成本，加速產品開發週期。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，雙方合作不僅僅是跨業結盟共拓5G新藍海的指標性合作案例，也將加大台灣與全球5G產業競爭的關鍵動能。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新強調，聯發科擁有技術領先的優勢，聯發科首款5G毫米波數據晶片M80已於日前問世，正以超前的技術優勢積極搶市，聯發科在5G時代已成功躋身市場第一梯隊，繼天璣系列在低頻段Sub-6市場搶得先機後，聯發科技也準備好高頻段毫米波解決方案，有信心在5G時代繼續成功站穩市場領先地位。另外，潘志新認為，雙方合作5G毫米波垂直場域，亦有助於完備通訊測試設備與環境，協助晶片研發關鍵技術的推進，有助於打造台灣在全球5G價值鏈的競爭力。

(工商 )