POS品牌大廠振樺電（8114）宣布4日暫停交易，市場揣測，由於公司近年積極進行整合布局，並擴大與聯想等科技巨頭合作，由公司經營方針判斷，應與向外併購或引進策略投資人有關。

振樺電2017年以55.1億元併購瑞傳，並發行私募甲種特別股由雲川興業認購，目標共同轉型，揮軍線上線下解決方案（O2O Solutions）及物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）自動化平台市場，調整公司體質已有兩年時間，陸續取得成效。尤其振樺電董事鄭傑文具備豐富國際併購經驗，外界推敲振樺電有可能因應營運方針，再度出手併購。

另外，振樺電去年3月底宣布與聯想集團成立合資公司，進軍全球500強智慧零售及服務物聯網商機，雙方合作近一年時間，未來是否將藉由換股等方式進一步擴大合作，也被市場認為有可能是此次停牌的原因。

振樺電為全球第五大POS廠，去年受疫情影響，包括歐洲及菲律賓、馬來西亞等東南亞國家重要市場皆實施高度控管，全年營收80.89億元，年減16.99％，前三季合併營業利益3.06億元，營業利益率5.2％，稅後淨利8,088.7萬元，EPS 1.08元。

展望後市，公司認為，營運結構調整成效顯現，將有助於毛利表現，預料今年起逐步貢獻。其中，IPC新半導體龍頭客戶專案陸續開發，自助服務部分，Kiosk因應新常態需求，也積極發展自助結帳、智慧物流櫃包含線上購買線下取退貨應用，以及體溫管控門禁設備，預期疫情催化下的安全防護措施將成為重要場域的常駐設備。

(工商 )