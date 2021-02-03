房地產「代銷龍頭」海悅國際（2348）3日公布1月營收，單月達3.3億元，年增率94.7％，突破歷年同期新高紀錄。

海悅國際今天公告2021年1月合併營收為3.3億元，創歷史同期新高，在房市淡季仍繳出逾3億元的傳統旺季水準表現，年增率達94.7％，隨著重磅建案持續銷售展望佳，首季營運可望淡季不淡。

海悅1月合併營收3.3億元，係佈局低基期區域房市，跟隨產業發展移動，與政府房市政策同軌，代銷合理的單價總價產品，隨著房市代銷版圖拓展全台，推升1月合併營收維持高檔表現。

其營收動能來自於台北《元利台大公館》、《川騰仰士林》、《力方飛》；新北《合環Land Mark》、《森聯摩天41》；桃園《竹城A7甲子園》、《麗晶花園廣場》、《尊勝白金花園》；新竹《竹科匯》；台中《皇普莊園》及《達麗創世紀》；台南《聯上康橋》與《達麗國家強棒》以及高雄《美術白天鵝》等多個包銷建案持續銷售挹注，帶動1月合併營收年增率94.7％。

另外，海悅與理念契合建商策略合作，共同開發、銷售不動產，繼與達麗建設共同購置土地、規劃台中水湳經貿園區《達麗創世紀》案，結合雙方品牌、業務優勢，銷售市況熱烈，今年攜手亞昕、新潤興業及白天鵝建設即將推出《擎天森林》建案。

該案總銷約120億元，座落「南港」正核心，1,800坪方正大基地，規劃中、小坪數2-4房之26層全棟純住宅建案，將吸引想入住台北市的首購、首換族群，以期業績開紅盤，有望挹注上半年營收動能。

另外，台北舊市議會50年地上權開發案，海悅已完成公司變更登記，與福清營造共同經營的團隊，繼續推動台北「西區門戶計畫」的新地標建設，目前已搭建圍籬，將盡速打造高端收益型不動產，以期活化資產，成為公司中長期穩健的營運成長動能。

展望今年，海悅全台合計在手建案總銷金額逾千億元。

上半年進場銷售的代銷建案有台北市《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、《擎天森林》、《良茂詠悅》、《藏美寓ART》新北市《宏普Garden Park》、《聯上澐朗》、《順天美術館》、桃園《尊勝白金花園》、新竹《建林新竹之昇》、台中《達麗創世紀》、台中市《鉅陞南青山》等建案。

後續規劃進場銷售有台北市《敦仰》、《采吉》、新北市《新潤心城2》、《新莊科達花園》、桃園《亞昕青埔案》、《新潤君頤》、《憶聲智匯科技園區》、《昭揚天銳》、台南市《湖映白》等建案，代銷本業業績來源無虞，規模經濟加上轉投資收益，以及深化與建商的戰略合作，三大營運策略齊發，營運穩健向上。

(工商 )