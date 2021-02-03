一名網友上網爆料指稱，全家3口到苗栗泰安一家溫泉飯店泡湯，湯屋內的木頭地板竟然整個陷落出現大洞，造成丈夫小腿整個跌入洞內被鐵釘刺傷血流不止。她上網一查，赫然發現這家業者早有不良紀錄，還造成拍照住客從窗戶墜落山崖喪命。

這名網友在PTT發文指出，今年元旦她和丈夫帶著2歲的女兒前往苗栗泰安一家溫泉會館泡湯，預定時想說有偶像劇去取景、評價有4星，雖然一小時要價1200元不便宜，還是花了2400元預定。當天到了現場卻發現湯屋的很暗，對外窗小，十分老舊，還有一股很重的霉味，木地板踩起來還有嘎吱的聲音。

原PO指出，就在最後泡完湯，丈夫給女兒吹完頭髮時，腳往前一踏木地板竟然整個崩壞陷落，丈夫的腳掉進去地上的大洞!! 母女當場尖叫大哭，只見丈夫腳被卡在木地板夾層當中一直大叫很痛，腳背被木地板接合處的鐵釘刺入血流不止，腳底也在流血。當下立刻打電話叫人來幫忙送醫急診。不但要打了破傷風針、清創、縫合，一個月了到現在都還沒好，整個腳背到現在都是瘀青。氣到報警向業者提告。

事後，原PO上網一查才發現，這家湯屋早有不良紀錄，2013年時疑似窗戶送修仍然營業，當時1名住台中的43歲男子幫7歲女兒拍照時，靠在入住的小木屋窗邊取景，後方被窗簾遮住的窗框竟然沒有窗戶，男子往後一靠，整個人摔落窗外10多米深的山崖身亡。

網友看到看見原PO公布的事發影片，紛紛留言，「2400這種品質，台灣真可憐」、「靠杯跟絕命終結站有得比較」、「天啊好痛QQ」、 「這家收費還不便宜呢，居然出這種包」，還有人PO出慘痛遭遇「這家第一次去覺得很棒，第二次去女兒下浴缸就觸電」。

原PO在回應大家關心時表示，到目前只有收到一盒水果禮盒，沒有談過和解金這種東西。丈夫希望低調等傷口復原就好，我希望可以避免更多人受害，有討論一下，尤其春節將至會有更多人前往，希望能透過發文，讓縣府認真督導飯店安全措施，連基本安全設備維護都欠缺的飯店，為什麼可以營業？難道我們旅客是他們安全的試驗品嗎？」

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(中時新聞網)