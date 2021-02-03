女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，日前她帶著從高雄北上的阿嬤一起錄影節目《同學來了》，兩人互穿對方身上的衣服，80歲阿嬤意外曝光一雙纖細美腿，被全場狂讚好辣。

節目中，林莎透露阿嬤自稱年輕時差點進入演藝圈，阿嬤即說明當時很多人看她唱歌唱得好，找她去當歌星，但自己是長女，要照顧家裡，捨不得離開爸媽才拒絕，被主持人納豆問自己年輕時和孫女比的話，誰比較漂亮？阿嬤立刻得意說：「不早講，我拿（年輕時）照片給你們看！」而林莎也補充自己小時候常被說比較像阿嬤，不像爸媽。

林莎阿嬤穿短裙露出美腿，驚艷全場。（圖／翻攝自同學來了Youtube）

林莎阿嬤美腿太狂。（圖／翻攝自同學來了Youtube）

而節目其中一環節，林莎和阿嬤互換衣服穿，阿嬤一出場就嗨翻全場，由於林莎的上衣偏短，阿嬤為了不露出肚子，特地把短裙往上拉，但拉高後一轉身，就換屁股露出來，不小心春光外洩，更令眾人驚艷的是，阿嬤有著一雙不輸年輕小姐的纖細美腿，連主持人阿Ken都驚呼「阿嬤妳腿比安心亞還細欸」，現場來賓也狂讚「阿嬤怎麼辦到的」、「阿嬤妳腿有在保養吼」、「阿嬤妳穿這樣有夠水」，讓阿嬤又開心又害羞。

另外，林莎也分享祖孫情的感人故事，透露有次回高雄到義大工作，原本告知家人若早點收工她就會回家，未料突然接到隔天在台北的工作，讓她不得不立刻上台北，但途中竟看到阿嬤到義大找她，「後來我們就看到在很遠的地方，阿嬤提著很多東西，在路口等我們…」，原來是阿嬤太想孫女，居然坐了一小時的車獨自去找她，回憶起這段故事，祖孫倆還是忍不住都哭了，氛圍相當感人。

【完整版】我家長輩真可愛！ 他們在意「這些事」你知道嗎？！| 同學來了2021.02.02

(中時新聞網)