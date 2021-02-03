彰化女校長校慶嗨過頭 酒後咆哮哭鬧失態影片傳遍各校 20:352021/02/03 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化女校長校慶嗨過頭 酒後咆哮哭鬧失態影片傳遍各校（翻攝 FB草湖國中粉專） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣草湖國中周芬美校長，在校慶當天酒後失態。酒醉被人攙扶，一路哭鬧、咆哮的失控行為被人拍下影片，根據曝光的影像顯示，周芬美先是坐在地上被一名女性攙扶，後來則是整個人躺在學校總務處地上的紙板上，雙手敞開不醒人事。女校長失態的影片不但傳遍各校，還有人向縣政府教育處檢舉。教育處證實確有此事，並表示行為失態將以考績處分。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 女拍2張裸照甜送男友紀念 分手後遭怒傳IG散布報復 路邊撿到建物權狀 網一看嗨翻：半年後發了 (中時新聞網) #校慶 #哭鬧 #失態 #傳遍 #被人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女拜月老求脫單 1周後結局傻眼：真的別懷疑 11:412021/01/28 生活 13度低溫挑戰孕婦水下攝影 Janet的勇敢變溫柔了 19:542021/02/01 娛樂 文大60校慶 邀全民幫想「主題標語」拚禮券 13:522021/01/26 生活 板橋牛排店長偷拍女員工如廁 辯：拍影片檢查地板乾淨 09:032021/02/03 社會 混血女偶像後台上空換裝遭偷拍 無碼影片網瘋傳 17:312021/01/30 娛樂 女訂奶茶報復渣男 備註一舉動 外送員照辦後慘了 16:282021/01/29 生活 3星座女旺夫旺子還旺財 娶回家後半輩子都享福 21:552021/02/02 運勢 被醉漢瘋狂撫摸亂認媽 鱷魚忍5分鐘後凍未條 20:492021/02/01 搜奇 新竹3歲女童吃口香糖倒臥昏迷 機警外婆急排除口中異物 16:092021/02/01 社會 北市醫院色魔病患連4晚偷摸女病患私處 2個月後離奇死亡 14:022021/01/29 社會 毒蟲剛出獄又劫財劫色 逼女在廁所數100後逃逸 13:572021/02/01 社會 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 彰化女校長校慶嗨過頭 酒後咆哮哭鬧失態影片傳遍各校 - 社會 桃園男與女友啪啪到一半 馬上風身亡 妻到場崩潰：她是小三 - 社會 中部四縣市春節區域聯防機制 警方大執法取締酒駕 - 社會 男女路邊奇葩體位喇舌 網笑虧：這腰力床上還得了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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