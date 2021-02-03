彰化縣草湖國中周芬美校長，在校慶當天酒後失態。酒醉被人攙扶，一路哭鬧、咆哮的失控行為被人拍下影片，根據曝光的影像顯示，周芬美先是坐在地上被一名女性攙扶，後來則是整個人躺在學校總務處地上的紙板上，雙手敞開不醒人事。女校長失態的影片不但傳遍各校，還有人向縣政府教育處檢舉。教育處證實確有此事，並表示行為失態將以考績處分。

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(中時新聞網)