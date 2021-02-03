《皇家賓館》改編自日本新官能派作家櫻木紫乃同名小說，由拍攝過代表日本角逐奧斯卡最佳外語片的《百元之戀》，以及去年榮獲Netflix日本國內收視第一的《全裸監督》等作品的武正晴執導。除了找來實力派演員波瑠擔綱主演，更找來在《全裸監督》中有出色表現的富手麻妙、伊藤沙莉參演，分別飾演來到愛情賓館的兩組客人。

前AKB48成員富手麻妙，在離團後便演出多部獨立製片作品，更深受鬼才導演園子溫賞識，在其作品《這不是色情電影》挑大樑，大尺度全裸激情演出。富手麻妙再次豁出去，飾演與潦倒攝影師男友來到曾是愛情賓館的廢墟，在破爛的房間脫光，在各個角落擺出各種撩人姿勢讓攝影師男友盡情「創作」。

有著娃娃臉的26歲伊藤沙莉再次降齡演出翹家女高中生，與被妻子戴綠帽的男老師（岡山天音 飾）一起來到愛情賓館，穿著浴袍坐在床上玩起酒女與酒客遊戲，曖昧關係引人遐想。再度演出女高中生，伊藤沙莉坦言已經有很長一段時間不想再演高中生，因為曾經聽到有人對她說：「現在只能想像你穿學生制服的模樣，不太能想像你演成人是什麼樣子。」

武正晴導演再次向她提出演高中妹真利亞的要求，而她在看完劇本後，也被片中這個被父母遺棄，與同是天涯淪落人的老師一起來到賓館，相互安慰的少女角色感動，「這很可能是我最後一次扮演女高中生了，我很高興最後一次給了真利亞這個角色。」武正晴導演也要求伊藤沙莉要盡可能地演出高中少女的好奇、率真，「當時進到拍攝的賓館走廊，導演便要我一邊穿梭在賓館各個角落，一邊用手摸遍所有物品，讓觀眾看到第一次來到愛情賓館的少女，內心滿滿的新鮮感和好奇心。」電影19日在台上映。

(中時 )