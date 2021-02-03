洛杉磯天使隊為補強先發輪值深度，與巴爾的摩金鶯隊達成交易，天使送出23歲的的工具人瓊斯（Jahmai Jones），換來33歲右投手卡布（ALex Cobb）。後者今年的年薪是1500萬美元，天使今年只需付三分之一、即500萬美元，剩下的1000萬美元可以延遲支付。

卡布2011年在光芒隊升上大聯盟，2012-14年單季至少拿下10勝，合計33勝21敗、自責分率3.19，奠定了他在光芒隊先發輪值的地位。後來他去動了韌帶置換手術（TJ），2015年整季報銷；2016年復出先發5場，戰績1勝2敗、自責分率8.59，尚未恢復水準。

2017年卡布終於揚眉吐氣，拿下12勝10敗、自責分率3.66的佳績。但2018年球運較差，戰績5勝15敗，所幸自責分率4.90並不算太離譜，仍然被教練團指派為2019年球季開幕戰的先發投手。不過2019年整個球季他也只先發3場，並且動了髖關節手術。

去年縮水球季卡布都能保持健康，先發10場投52.1局，戰績2勝5敗、自責分率4.30；總共投出38次三振，只有18次四壞球，可見控球能力已經恢復。

天使隊原本的先發輪值已有希尼（Andrew Heaney）、昆塔納（Jose Quintana）、邦迪（Dylan Bundy）、坎寧（Griffin Canning）和日籍的大谷翔平，大谷今年預定以「二刀流」身分出賽，仍會擔任固定先發投手。卡布加入後天使的先發輪值會更具深度，如果有人出狀況也不致措手不及。

(中時 )