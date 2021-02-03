港尾國小英語運動樂活營，在活動中融入英語對話，讓學生體驗生活化的學習情境。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

港尾國小英語運動樂活營，在活動中融入英語對話，讓學生體驗生活化的學習情境。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區港尾國小為了讓學生度過充實的寒假，特地舉辦4個營隊共10天的課程，今天是壓軸最終回，由中信國際實驗教育機構高中部15名師生帶領的英語運動樂活營，在動靜態課程活動中融入英語對話，讓學生體驗生活化的學習情境。

在2位本籍教師和2位外籍教師的帶領下，11名中信學生到港尾國小舉辦英語營，不僅與小朋友玩足球、籃球、桌遊等活動，也將英語融入活動，提高孩子的學習興趣。

港尾國小基於資源共享，限額開放外校學生報名，今天就有來自麻豆國小、佳里國小、光復實小、賢北國小等外校的學生參與，完全免費，加上港尾國小學童，共計28位小朋友參加。

中信帶隊的陳建宇老師說，學校除了重視學生的課業與品德，也強調在課外活動上的表現，尤其是偏鄉關懷這方面，這是學校第一次辦理寒假營隊，很高興來到港尾國小。學生方俊嵐說，帶這些小弟弟小妹妹上課很有趣，也能培養自己的耐心。

港尾國小校長李啓榮表示，學校的孩子很喜歡與人互動，對於這次的英語運動營隊期待已久，非常感謝中信國際實驗教育機構選擇港尾國小作為服務對象，在假期中陪伴孩子，也讓孩子精進英語口說能力。

(中時 )