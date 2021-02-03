中央銀行3日預告修正「外匯收支或交易申報辦法」，未來每年累積匯款上限，原規定公司、行號為5,000萬美元、個人為500萬美元，將改採更具彈性的機制，針對不同性質、類別區分（例如外幣借款）做個別的額度限制，杜絕不肖投機者利用現行「一整包」額度，混水摸魚去國外借美元回來炒匯。

央行官員表示，「外匯收支或交易申報辦法」自1995年8月30日訂定發布後，歷經9次修正，最近一次修正為2018年11月。央行官員說明，這次共計修正8條文，將在公告次日起14日內，即2021年2月17日前，接受各界提供的建議，之後再公告實施，期能儘快在今年上路。

這次修正以第四條最重要，央行官員說明，現行規定公司、行號每年累積匯款上限5,000萬美元，團體、個人上限500萬美元，經修正後，央行得視經濟金融情況及維持外匯市場秩序的需要，指定特定匯款性質的外匯收支或交易每年累積結購或結售金額超過一定金額，「適時調整」，「實務上將更有彈性」。

也就是說，未來法人及個人的金額上限，未必是目前的5,000萬及500萬美元，可能會更高或更低。尤其不再以單一的金額上限來做規範，不論法人或個人，將依性質、類別來做細項區分，例如金融性的外幣借款會有一個上限金額，其他項目則有不同的金額上限。

央行官員強調，對於有「實需」者來說，根據銀行長期以來回報央行的統計，金額絕對夠用，如果真的不夠用，可透過銀行向央行提出申請即可，正常的實需絕對不會不方便。「這次修正，主要就是對投機取巧者多一些制約的力量」。

(工商 )