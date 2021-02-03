跨國金融業匯豐集團承諾於2030年前提供7,500億至1兆美元的永續發展融資及投資，台灣指標型企業積極爭取，國內最大、世界第三大半導體矽晶圓製造商環球晶圓，3日就取得匯豐（台灣）商業銀行提供的可持續發展表現連結之貸款（Sustainability Linked Loan）總額2,000萬美元，為期一年。

匯豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程表示，當環球晶圓在環境和社會層面等可持續表現符合預定目標，例如降低碳排放量、用電量以及廢棄物量時，可獲得匯豐台灣提供的調整貸款利率。

蕭仲程說，在與企業客戶溝通時發現，基於國內外對於永續發展的要求都愈趨嚴謹，研判市場對相關產品有迫切需要。本次與環球晶圓攜手合作，核發可持續發展表現連結貸款，正是共同邁向企業永續的具體實現。

環球晶圓董事長徐秀蘭說，永續發展是環球晶圓業務發展不可或缺的商業基因，公司不斷調整永續發展策略架構，期望分配更多資源於加強永續發展至關重要的領域，也十分高興與理念一致的銀行夥伴匯豐台灣，攜手開啟新的永續篇章。

此項類綠色融資的核可準則，來自匯豐集團與貸款市場協會（LMA）、亞太區貸款市場公會（APLMA）等單位於2020年5月共同公布最新的「可持續發展連結貸款原則」（Sustainability-Linked Loan Principles），給予台灣企業掌握有實質性、可計量性的永續發展落實作法。

(工商 )