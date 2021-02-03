根據調查顯示，2020年台灣外送市場成長激增兩倍，uber eats、foodpanda外送平台雙雄看好2021年台灣外送市場，更加碼投資數十億。楓康超市自2020年下半年攜手foodpanda搶攻外送市場，業績明顯大幅成長，3日宣布，2021年2月再與uber eats合作，2/8起將同時在二大外送平台舉辦「買炸雞翅送茶飲、買鮮奶送吐司」活動，搶攻宅經濟商機。

楓康超市表示，2020年下半年攜手foodpanda，不但業績大幅成長，且來自消費者的迴響非常好，各種剪刀快速料理的商品，例如青蔥珠、蒜末、南瓜芋頭切塊、麻香燜鴨，或是熱騰騰的炸雞塊、烤香雞、低脂便當或油飯隨點隨到；就連火鍋拼盤、地基主套餐等不用上街人擠人、款便便的方便組合也都非常齊全，解決了疫情期間不方便出門的外食族煩惱。

因此，楓康超市今年2月再與uber eats合作，2/8起並同時將在二大外送平台舉辦「買炸雞翅送茶飲、買鮮奶送吐司」活動，搭配外送平台的購物75折與線上刮刮樂活動，合力搶攻宅經濟商機。

(工商 )