趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

趙少康申請重回國民黨，劍指黨主席大位，但卡在回復黨籍1年的參選資格問題，趙少康回復黨籍未滿1年，不符合今年黨主席參選資格，引爆政壇議論。但趙也說，「如果這次沒選黨主席，大概就不會選了。」對此，資深媒體人鄭佩芬昨(2日)在政論節目中直言，黨主席威力非常非常大，「要玩起來其實是呼風喚雨。」

趙少康宣布回歸國民黨後引發軒然大波，更因為他宣示將參選國民黨主席，一舉成為輿論的焦點。被問到對於擔任黨主席的抱負，趙表示，2022年當然要幫忙輔選，目前沒有想到再選台北市長，重點仍是2024年，即使當黨主席也可考慮2022年、2024年，並沒有衝突。至於是否要選總統？他說，「不排除」，但不代表一定要。

鄭佩芬昨(2日)在政論節目《突發琪想》上表示，其實做一個黨主席，2022年所有的縣市長、市議員提名，都是黨主席說了算、拍板定案，2024年如果說黨主席是當然總統候選人，那他就是，假設黨主席不選總統，至少立法委員提名在他手上。

因此，鄭佩芬直言，「所以問題是總統候選人提名也在黨主席手上，所以威力非常非常大，他有門票也不用去連署，所以事實上國民黨主席，要玩起來其實是呼風喚雨。

至於，媒體詢問趙少康是否覺得國民黨主席江啟臣沒有魅力？他說，江啟臣並非沒有魅力，而是魅力不夠，國民黨需要強而有力、有群眾魅力的領導人，如果真得夠好，他就不會出來。

(中時新聞網)