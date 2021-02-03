女星陳意涵大學時期參加過綜藝節目《我猜我猜我猜猜》的「人不可貌相」單元，畢業後打工時被發掘因而出道，馬上就獲得許多電視劇和電影的演出機會，也憑著電影《聽說》、電視劇《痞子英雄》爆紅，成為粉絲們的女神；陳意涵出了名有親和力，最近還在臉書PO尋人啟事，意外曝光她的善舉，被網友讚爆。

陳意涵今（3）日在臉書粉絲專頁發了一則「尋人啟事」，開頭就直接點名「剛剛坐630（公車）在幸安國小下車的媽媽」，她講到在公車上發生的狀況，「我是下車錢幫你（妳）撿尿布的那個人」，自我介紹完就說發現該媽媽的小朋友鞋子卡在公車座位，她追下車就看不到人，只好透過臉書找人。

陳意涵在臉書PO尋人啟事，意外曝光她的善舉，被網友讚爆。(圖/ 摘自陳意涵YiHan Chen臉書)

有趣的是，陳意涵忍不住誇讚那位媽媽，「你（妳）抱小孩走那麼快好厲害，我已經百米衝刺了說」，跑一段路還是沒追到人，但也貼心地表示，「鞋子我先幫你（妳）保管哦，希望能早日找到你們」。

陳意涵超暖的舉動瞬間被網友讚爆，「喔！灰姑娘的劇情」、「被意涵撿到，太Lucky了吧」、「百米衝刺也太可愛」、「應該先問一下是哪條路，可能路上會看到很多鞋子」、「一定會是孩子的爸爸來領」、「我也想帶我女兒坐630掉鞋了」、「超有愛心的」、「630從明天起會爆滿了」。

陳意涵出道15年，外型出眾的她緋聞也沒斷過，但在2018年8月和導演男友許富翔登記結婚，隔年生下一個兒子，升格人母，演藝工作也慢慢減少；不過，近期她主演的電視劇《她們創業的那些鳥事》開播，是她睽違7年重回台灣電視劇。

(中時新聞網)