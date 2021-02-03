基隆市消防局3日上午舉行109年度公職人員財產申報抽籤作業。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市消防局因應新冠肺炎疫情，提供消防員使用網路系統申報財產，3日上午舉行109年度公職人員財產申報抽籤作業，依10％比例，無條件進位抽出1人進行審查。

基隆市消防局長陳龍輝為落實陽光法案公職人員財產申報意旨，期許公職人員清廉自持，透過政風室審查有無財產異常增加等情事，遏阻可能涉及之不法或貪瀆行為，樹立公職人員清廉形象，並利用財產申報授權服務辦理申報作業，以實際行動支持本局公開透明政策。

政風室呼籲，同仁可以多利用網路24小無間斷服務的「財產申報義務人授權法務部介接財產資料」，即能在定期申報時上網下載，並由電腦自動帶入財產資料，更重要的是能避免自行查調填報時發生錯誤，省時又便利，更可在疫情期間減少往於公眾場合查調個人財產資料，以維持健康的身體，專心投入為民服務工作。

基隆市消防局政風室將於網站公告109年度財產申報公開抽籤中籤名單，供民眾查閱，有相關疑義請逕向承辦人聯繫，如有不法情事，可以撥打基隆市消防局政風室檢舉專線

(中時 )