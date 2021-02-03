環保署2月1日凌晨會同高雄市政府環境保護局拂曉出擊，透過水質即時監控設備，當場查獲高雄市岡山區電鍍工廠繞流排放未經處理之電鍍強酸廢水，依水污染防治法規定，可處以停工及最高可裁罰新臺幣2,000萬元並追繳不法利得，且依土壤及地下水污染整治法規定要求業者清除水溝污染之底泥。

環保署與農田水利署跨部會合作，去年12月於高雄市岡山區農田排水路布建水質感測器，經一個多月監測發現於假日凌晨pH值多次呈現異常，顯示有不肖業者非法排放廢水，且水溝底泥檢測重金屬含量高，環保署立即與高雄市政府環境保護局成立專案小組查緝，經溯源分析沿岸上游列管事業製程及廢水特性，鎖定可疑對象，立即裝設水質監控設備。

因業者偷排時間非常短暫，且難以掌握具體事證，透過水物聯網分析，掌控不肖業者偷排廢水的頻率及時間。該署環境督察總隊南區環境督察大隊1日凌晨於附近守候埋伏，發現水溝pH值下降，立即進行稽查蒐證，查獲業者以手動插頭控制沉水馬達，將原廢水以蛇行管抽送至廠後之水溝，現場立即採樣，並隨即責令業者將馬達及蛇行管拆除，後續將追究其不法利得。

環保署表示，繞流排放未經妥善處理且含有害健康物質廢水，依水污染防治法第36條規定，最高可處5年以下有期徒刑，裁罰新臺幣2,000萬元，並依法勒令停工。環保署再次呼籲事業應妥善處理事業廢水，切勿以身試法，春節期間水物聯網仍持續監測，以保護國民生活環境。

(工商 )