今村圭佑導演電影《燕》以高雄為舞台，主演水間龍與今村導演日前使用「ZOOM」接受中時娛樂遠距專訪。水間龍父親來自日本、母親來自大連的表示，電影中有許多自己在日本成長過程中「我到底是哪裡人」的困惑。

水間龍提到在高雄拍攝期間，他印象最深的是「高雄的氣候」，而演他母親的一青窈雖無與他有同場對手戲，但一青窈將他照片貼在劇本上，時常看到「兒子」的身影，令水間相當感動。

在松坂桃李新片《那時候。》（暫譯）裡有詼諧演出的實力演員山中崇，在《燕》飾演水間龍數十年不見的哥哥，兩人是同門藝人，山中也一向對水間照顧有加，但片中兩人自小離異、形同陌路，山中因此在拍攝期間也與水間保持距離、不打交道，水間表示「有點讓人害怕，弄得我有點想哭。」

中日混血新生代演員水間龍、山中崇、歌手一青窈主演，今村導演對於在台灣拍攝時，當地人見到受次見面的外國人，熱情招呼到家中作客感到十分訝異，他表示「不少日本觀眾看了電影之後反應，更喜歡台灣了。」電影全台上映中。

專訪影像（水間龍部分）

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《燕》官方推特

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歌手一青窈演出《燕》。（希望行銷提供）

歌手山中崇演出《燕》。（希望行銷提供）

(中時 )