據香港研究協會調查顯示，香港市民對香港衛生生局長陳肇始的評分下降0.07分，排名下跌4級，在13名局長中排行第10名，排名創其上任以來新低，主要原因是「抗疫不利」。

調查中顯示，陳肇始的施政表現滿意度中「紓緩房屋問題」已連續4次吊車尾，顯示房屋問題未有明顯改善；「維護國家與香港利益」則續居榜首。

香港研究協會在1月23日至2月1日期間訪問1067名香港市民，發現香港13名局長中，有7人評分下跌，當中跌幅最大的是香港環境局長黃錦星，其評分跌至2.19分，下跌0.11分，但仍是眾多局長中評分最高的一位。

陳肇始及香港教育局長楊潤雄評分均下跌0.07分，二人排名分別為第10名及第13名。

而評分升幅最大的為香港公務員事務局長聶德權，升0.07分，排名12。

香港特首及三名司長方面，本次調查中4人的民望均輕微上升，特首林鄭月娥的滿意度評分升0.02分，得1.9分。三名司長的排名則維持不變，依次為香港財政司長陳茂波(＋0.01分)香港、香港政務司長張建宗(＋0.07分)及香港律政司長鄭若驊(＋0.02分)。

香港研究協會表示，疫情防控仍是政府的首要工作，促請政府採取更嚴厲有效的防疫措施，防止病毒在社區擴散，並應加緊推行疫苗接種計劃，保障市民健康，使社會早日復常。

(中時 )