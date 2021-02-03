中廣董事長趙少康重返國民黨且有意參選黨主席。國民黨前副祕書長蔡正元雖歡迎他回黨但認為一回來就參選黨主席不妥，對此趙少康今晚在自己的節目中對蔡正元提出的理由予以駁斥，強調並非他請韓國瑜幫忙要中評委資格藉此取得參選黨主席資格，相反的，是韓主動找上他。

蔡正元列出五項理由反對趙少康馬上參選黨主席，第一，趙說韓國瑜向黨主席江啟臣建議給趙當中評委，取得參選黨主席的資格，但去年12月孫文學校總校長張亞中想選黨主席，曾找前主席洪秀柱建議江可否給張中評委資格，江以「程序已完成」打回票，現在趙找韓來講怎麼可以？江若同意趙就沒道理，這明擺找江麻煩。

第二，2017年洪秀柱當黨主席，與中常會為人頭黨員鬧得不可開交，後來有黨員向法院提告，法院裁定中常會的決議無效。黨員資格認定最鬆散，有人提告都會出問題，何況中評委在主席聘任後，必須由「全代會通過或追認」，因此就算趙獲聘中評委，卻未獲9月的全代會通過或追認就要參選黨主席，一旦有人提告，會不出問題？

第三，2019年前主席吳敦義技術性讓鴻海董事長郭台銘以「榮譽黨員」參與2020總統初選，引發軒然大波，如今可再為趙重蹈覆轍？

第四，趙少康雖曾是黨員，但無論當年離開的理由多充分，大家心理總有疙瘩，現在一回來就要選黨主席，「把國民黨當什麼？」

第五，外界認為深藍黨員會投給趙，但他認為黨內深藍族群主要是黃復興黨部的人，未必喜歡趙，「國民黨員難道會投給一個新黨的人來當黨主席？」

對此，趙少康今晚在他主持的《少康戰情室》節目中一一回應，首先針對蔡正元提的第一點認為趙少康找韓國瑜來要中評委資格，趙少康表示，他沒有找韓國瑜來幫忙要中評委資格，是韓國瑜主動找他，韓國瑜自己從雲林開車來找他，請他吃三次飯，真的是三顧茅廬。

針對蔡正元提的第二點，「中評委在主席聘任後，必須由全代會通過或追認」，趙少康表示，中評委資格是主席聘任後就生效，先聘任再追認就可以。

對於一回來就參選是否合理，趙少康表示，合理與否由黨員(在黨主席選舉時投票)決定，至於新黨出身遭質疑，趙少康提醒，郝龍斌、賴士葆等人也都是新黨出身。

(中時 )