藍營近期發起一連串割萊委行動，綠營則揚言將發起「反制罷免」，並點名國民黨主席、立委江啟臣，台南市議員謝龍介及台北市議員羅智強。謝龍介接受《中時新聞網》訪問，表示交給人民決定，並會接受與尊重民意，但也忍不住嗆聲民進黨「要你好就講你好，要你歹就講你生虱目」！

龍介仙遭點名罷免 嗆聲綠營「要你歹就生虱目」

先前綠營批藍營發起一連串的罷免行動，導致政治亂象，現在竟傳出點名三位藍營人士，要將其罷免，外界質疑民進黨又再度雙標。謝龍介對此表示，公務人員最忌諱兩套標準，想到這不禁感嘆，自己一向求仁得仁，大部分國人反對萊豬進口，他則選擇和民意站在一起，若人民認為他這樣做錯了，他也會欣然接受。

罷捷案於本週六舉行投票，不少綠營民代現身高雄鳳山力挺黃捷，宣傳反罷免活動。謝龍介直言，罷免是人民的權益，人民有智慧並會依其之觀察來投票，對民進黨傾全黨之力聲援黃捷，他認為此舉是沒意義，應該交由鳳山選民自行決定才是。

高雄市議員黃捷(左)、總統蔡英文(右)。（圖／中時資料照）

謝龍介更指出，罷捷案要通過本該是不容易，因為黃捷站在支持萊豬的立場，加上總統蔡英文先前在中常會和台中市黨公職座談會時，兩度要求全黨要保住她，才導致罷免的氛圍再度升高，將整個罷免案又更複雜化。

(中時新聞網)