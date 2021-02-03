特斯拉上海超級充電樁工廠投產 21:002021/02/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉上海超級充電樁工廠3日正式建成投產。自2020年8月正式立項到正式投產用時不到半年。 根據報導，該工廠總投資約人民幣4,200萬元，占地面積近5,000平方公尺，主要生產第三代超級充電樁（V3），集研發、生產於一體，初期規劃年產能10,000根超級充電樁。 迎電動車全盛期 富田有信心 水物聯網立大功 環保署查獲電鍍工廠深夜偷排 (工商 ) #超級 #充電樁 #投產 #生產 #特斯拉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣精品館 秀智能科技 04:102021/02/03 投資理財 特斯拉新電動車設計傳曝光 iPhone變身數位鑰匙 12:102021/02/03 國際 中興電攜手台達電、特斯拉拿下四個高公服務區充電樁標案 09:512021/02/03 財經 特斯拉 12V 電池噩夢掰！馬斯克證實 2021 年式新版 Model X／S 已換用鋰離子電瓶 17:232021/02/03 汽車情報-汽車新聞 新北豆腐工廠成品上佈滿蒼蠅超噁 負責人喊冤：前妻惡意抹黑 08:102021/02/03 社會 「天問一號」探測器將開啟「環火」之旅 預計除夕前後接近火星 18:542021/02/03 兩岸 關島超級胖子來台治病 見證台灣醫療暖實力 17:192021/02/03 健康 台廠特斯拉供應鏈 催油門 04:102021/02/03 證券．權證 滋味變了 和碩左啃蘋果 右打造新星進攻電動車戰局 18:102021/02/03 財經 操盤心法－美國疫情逐漸改善，聯發科成護國神山＋1 04:102021/02/03 證券．權證 《電機股》5G、新能源訂單供不應求 氣立1月營收年增達8成 16:142021/02/03 財經 財經熱門新聞 台積電太強釀災？ 專家警告：陸美對抗 台灣陷死亡中心 - 財經 支持澳對陸貿易政策？ 前總理4字打臉莫里森 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來消費者將愈吃愈貴？ - 財經 大陸暴買台積電晶片 美媒曝最終結果…跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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