特斯拉上海超級充電樁工廠3日正式建成投產。自2020年8月正式立項到正式投產用時不到半年。

根據報導，該工廠總投資約人民幣4,200萬元，占地面積近5,000平方公尺，主要生產第三代超級充電樁（V3），集研發、生產於一體，初期規劃年產能10,000根超級充電樁。

(工商 )