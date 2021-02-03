「雞排妹」鄭家純日前在臉書自爆主持尾牙慘遭公司老闆與男藝人性騷，整起事件在她今(3日)現身召開記者會，達到最高潮。雞排妹在接受平面媒體訪問，回憶起遭台語歌王翁立友性騷過程，忍不住激動情緒，當眾落淚怒問：「到底要做到哪裡才夠？我到底要講到哪裡？我到底是要示範到哪裡才符合大家期待？」但她正前方桌上擺著2個大大的飛機杯，卻也讓網友越看越怪，在PTT發文詢問：「為什麼雞排妹開記者會要放飛機杯？」引發鄉民熱議。

雞排妹今（3日）在尾牙性騷風波後，首度現身《國際橋牌社》第二季記者會，面對媒體提問關於翁立友反駁性騷一事，她說她每講一次就難過一次，「我已經講這麼完全了，到底要做到哪裡才夠？我到底要講到哪裡？我到底是要示範到哪裡才符合大家期待？」說完更忍不住當眾流下兩行淚，讓一向堅強示人的她，急忙擦去眼淚，稱不想被拍到這種畫面。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

雞排妹更強調，她今天會勇敢地說出一切，就不怕未來沒有工作，當然更不怕翁立友來告她，「我就已經講了，不相信我的人，就算我跳下去，就算我像其他的（性騷）受害者一樣最後選擇了自殺，他們也不會相信我，那你們想看到哪一天嗎？」

雞排妹在記者會上勇敢揭發性騷不當言行，甚至委屈落淚的模樣，令人看了心疼，但同時也有PTT網友好奇，為何雞排妹前面的桌上卻擺著2個情趣用品飛機杯，這樣不怕被模糊焦點嗎？

其實原因很簡單，因為獲邀客串《國際橋牌社》第二季的雞排妹，在得知製作團隊將把防疫故事拍成影集，曾私下表達贊助並力挺台灣防疫的意願。如今雞排妹深陷性騷風波，也讓製作單位決定力挺到底，並公開雞排妹以自創品牌「純色」名義捐出飛機杯義賣，義賣獲利捐贈公益團隊的暖舉，因此才有今天的這場記者會。

(中時新聞網)