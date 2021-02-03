無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示民進黨要「守住黃捷」，綠營上下從立委到議員們也全都動起來，陪同黃捷掃街，對抗罷免。對此，前陸委會副主委張顯耀質疑，黃捷對民進黨真的這麼重要嗎？他更對近日高雄的空汙問題開砲，反問綠營立委和議員，「高雄人的身體健康還比不上保黃捷重要嗎？」

張顯耀今在臉書上表示，罷捷團體一路走來充滿荊棘，沒有資源，處處受到打壓，只有一身丹心傲骨對抗強權，為了有清捷的鳳山絕不放棄，他們為鳳山努力堅持下來了，並將在週六見真章。

張顯耀質疑，2021年開年以來，民進黨從上到下動員保護一位無黨籍議員，但黃捷對民進黨真的這麼重要嗎？重要到高雄連日空氣品質持續不佳，林園工業區一個月內連續4次爆炸，民進黨高雄市立委、市議員們，都沒有團結起來為高雄人發聲，為高雄人鳴不平。

張顯耀指出，綠營民代們反而站在街頭挺黃捷，為力挺黃捷搖旗吶喊，而沒有質疑空污、關心化工廠爆炸，並忍不住直言，「民進黨籍立委、市議員諸公們，高雄人的身體健康還比不上保黃捷重要嗎？」最後，他也呼籲民眾週六出門投票罷免黃捷，「週六鳳山年前大掃除，鳳山清捷日」。

網友們也留言回應，「自己的城市自己救，鳳山人加油」、「全力支持罷免黃捷，還要罷免民進黨的議員跟立委！加油」、「看到現在的黃捷，跟以前的黃捷，有點好笑」。

罷免萊豬議員🧹週六鳳山清捷日💪 ❌不要吃萊豬，不要挺萊豬的議員 鳳山人為下一代，清捷萊豬議員！ ❌鳳山不要作秀議員，要認真問政 為民喉舌，不要翻白眼斷章取義！ ❌民主不是民進黨作主，自己罷免 就是民主，別人罷免就是報復性！ 罷捷團體... 由張顯耀發佈於 2021年2月3日 星期三

(中時新聞網)