高雄市議員黃捷罷免案，將於2月6日投票，中廣董事長趙少康卻在此時提出重回國民黨，並參選黨主席聲明。國民黨台南市議員謝龍介表示，趙少康提前宣布重回國民黨，一定會對6日的投票起化學變化，因為大家會覺得國民黨在改變。

謝龍介在政論節目《新聞大白話》中表示，很難想像2020國民黨總統大選的初選，趙少康不是挺韓，而是挺郭，所以大格局的人就是這樣。謝龍介接著表示，前高雄市長韓國瑜、趙少康是在去年第4季見面，那時正逢美國總統大選，川普在最後階段全球到處點火，所以那時對台灣是更困難更危險。韓國瑜跟他提到當時內心的一種急迫感。當然韓國瑜已不在檯面上，但這時韓國瑜若出來選，對黨會受到一種批判，他出來會先受傷。

謝龍介說，韓國瑜跟他說過，他對台灣的國際形勢憂心忡忡，有人說韓趙是結盟。他卻認為不是結盟，而是大家對台灣的前途、中華民國的未來憂心忡忡。

謝龍介透露，本來他和韓國瑜要約這個禮拜見面吃飯、後來取消了。他不知道韓國瑜為何會提前宣布，本來是要在元宵節宣布，讓大家好好過年。也許是誤打誤撞。而這個議題一定會影響2月6日的罷捷投票，因為大家會覺得國民黨在改變，不要小看。網路留言說，年輕人根本不吃趙少康這一套；謝龍介認為不會，年輕人很理性。而年輕人支持總統蔡英文那一塊，已經離開3成多，可是也沒回來國民黨，他們有他們資訊的管道，他們會去判斷，而不是以年齡來看。總之，趙少康提前宣布重回國民黨，一定會對6日的投票起化學變化。

(中時新聞網)