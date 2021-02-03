遭政變而被軟禁的緬甸實際領導者翁山蘇姬，現被警方指控「家中藏有幾部非法進口的對講」，依這個罪名，可將他拘留15天，到2月15日。

美聯社報導，翁山蘇姬與她的執政團隊，在星期一突遇軍方的政變，所有高級官員都被拘留，除翁山蘇姬以外，總統溫敏同樣被捕。軍方現在開始找罪名，翁山蘇姬遭控持有無登記的對講機，這個罪名在緬甸最多可判處2年徒刑。而溫敏的罪名是違反自然災害管理法。

緬甸的政變，是這個原本走向民主制的國家出現戲劇性倒退，並突顯了即使民主化這些年，緬甸的實際控制者仍然是軍隊。

緬甸軍隊突然發動政變，挾持並關押民選政府。(圖/美聯社)

翁山蘇姬是首位德到諾貝爾和平獎的東南亞女性政治人物，她在20年前贏得大選，卻被軍方没收選舉結果軟禁生活多年，引起西方國家的同情。然後在她的政黨「全國民主聯盟」終於在2015年贏得選舉，而她也成為其事質上的國家領導者。

不過，當翁山蘇姬從「民主運動者」，轉變為政治人物之後，她與緬甸軍方們合作，甚至為軍方鎮壓羅興亞穆斯林辯護，這明顯損害了她的國際聲譽。

雖然如此，當緬甸軍方在星期一發動政變，逮捕翁山蘇姬與高層政治人物後，西方仍然是同情她，並且譴責緬甸軍方行動非法又反民主。

緬甸軍方宣布，國家進入緊急狀態，由軍隊掌權一年，明年再舉行選舉，由獲勝者執政。

面對如此局勢，翁山蘇姬所屬的「全國民主聯盟」，呼籲民眾採取非暴力的抵抗措施，在周二晚上，緬甸首都仰光，出現「聲音抗議運動」，有人開車時鳴放喇叭，有人將家裡的鍋碗帶上街頭敲，敲的鏗鏘作響。有些人大聲疾呼「身體健康，自由第一」。

不過，軍方的支持者也舉行了示威遊行，有3,000人集會支持。

奪權的緬甸新領導人敏昂來將軍（Min Aung Hlaing）表示，軍政府正在計劃調查去年大選的欺詐行為。軍方表示，罷免民選政府的原因之一，是因為政府沒有適當回應選舉不公的指控。不過緬甸國家選舉委員會曾表示，投票沒有重大問題。

在2020年11月的選舉中，「全國民主聯盟」在國會中，取到476個總席位當中的396個席。而軍方支持的「聯盟團結與發展黨」，僅贏得了33個席位。

軍方不信這個結果，官方媒體報導說，敏昂來告訴內閣成員，一個新的選舉委員會（他稱為獨立和公正的人員），將徹查投票資料，以找到正確的結果，他們會依據選民名冊，挨家挨戶進行審查。

50多年來，緬甸一直由獨裁軍政府執政，他們殘酷地扼殺了任何異議人士，也導致國家貧困。在此期間，成千上萬的批評家、活動家、新聞工作者，學者和藝術家受到監禁和酷刑。

(中時新聞網)