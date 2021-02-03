原本設置在玉山主峰頂的英文石牌，2013年遭雷擊斷裂，因此，玉管處在2020年完成更新後，就將被雷擊的石牌，移到塔塔加排雲登山服務中心，並取名為「天雷玉石」，展示雷擊的威力並提供登山安全教育。

玉管處在「天雷玉石」展示區，製作等比例的主峰石碑圖板，及玉山主峰實景布幕，讓無法親自攀登主峰頂的遊客拍照留念，「不必爬11公里山路，就如同親臨主峰頂」。

排雲登山服務中心是查核山友入園許可的服務場所，也提供登山相關諮詢；「天雷玉石」成為高山雷擊預防安全教育素材，藉由裂損的石牌，展示雷擊的威力，也讓民眾學習如何避免雷擊意外及降低雷擊傷害。

遇到打雷時，把身體放低，盡快找到比自己高的遮蔽物，但不能是孤立物，如孤樹或電塔，也不要觸碰遮蔽物；金屬及水會導電，切勿碰觸潮溼物品，或手持金屬如傘、登山杖暴露於空曠地區，暫時將金屬物體遠離至少30公尺。

避免待在山頂、山脊或陡坡，盡速至平坦處或緩坡避雷，若無法找到遮蔽物，趕緊利用絕緣物如塑膠袋，蹲在上面，雙腳併攏、放低頭、遮住耳朵，全身只讓雙腳跟地面接觸，切勿平躺。長程縱走應避免在空曠處紮營，行進間的隊伍若遭遇雷擊，隊員彼此間隔至少30公尺。

(中時 )