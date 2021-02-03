高雄分署強力執行，查封義務人不動產。（行政執行署提供）

春節即將到來，非洲豬瘟藉由旅客攜帶肉類製品入境，或經由郵寄或網購等方式進入國內的風險仍高，法務部行政執行署所屬13個分署，3日辦理同步現場強力執行，分赴52處所現場執行，包括查封土地3筆、建物5間、汽車3輛、機車4輛、限制出境17人，展現政府執法的態度與決心。

行政執行署長林慶宗1日就邀集13個分署長，召開「執行防疫、非洲豬瘟及處理廚餘裁處案件研討會」，轉達行政院長蘇貞昌「貫徹防治非洲豬瘟、展現政府執行公權力的決心及各部會通力合作的態度」指示外，並裁示自實施「強力執行非洲豬瘟罰鍰案件專案」。

13個分署同步強力執行下成果豐碩，住在彰化縣鹿港鎮的王姓民眾，於2019年5月22日與妻子從廣州搭機返台時，攜帶2盒當地的名產「雞仔餅」入境，因不知裡面混入豬肉，因而被罰20萬元。王男在執行人員前往執行時，雖然還是對海關當時沒有提醒他就裁罰不斷埋怨，但在執行人員和緩勸導下，最後終於釋懷，並1次繳清罰款。

住台南市歸仁區的范姓新住民，2019年間自越南攜帶豬肉製品火腿腸入境時，未申請檢疫，遭裁處20萬元罰鍰，執行人員到范女住處扣得機車1台，交由范女保管，並同意范女分期繳納，每月繳3,000元。

高雄市前金區的吳姓民眾是在2020年1月29日自香港搭機入境時攜帶豬肉腸麵包1包，未向檢疫機關申請檢疫，被裁處20萬元，吳姓義務人曾向移送機關聲請辦理分期，卻未按期繳納，還有罰鍰13萬元未繳，移送高雄分署執行，高雄分署查封吳姓民眾名下位於中華三路的不動產，如吳某仍未繳納案款，將擇期拍賣。

執行官為了執行案件，甚至天沒亮就到桃園市的潘姓民眾家中場查封他2020年份155c.c的重型機車1輛，但因潘某平日需要這輛機車作為上下班的交通工具，申請分6期繳納，並當場繳納第1期款項1萬元。

行政執行署指出，對於民眾因上網購買境外違規動物檢疫物寄送回國，或入境時攜帶動物檢疫物，而被主管機關依動物傳染病防治條例等相關規定裁處罰鍰的案件，如逾期不繳清罰鍰，就會被移送各執行分署執行；執行人員除將依法採取扣押存款或薪資、查封動產或不動產等手段外，針對移送金額超過10萬元的案件且符合限制出境要件者，已依法予以限制出境；對於明顯有繳納能力卻又故意欠繳的義務人，則將向法院聲請拘提、管收，以杜絕極少數民眾的僥倖心態，貫徹政府嚴防非洲豬瘟入侵的政策。

(中時 )