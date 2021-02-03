國泰金控旗下國泰人壽3日公告其香港資產管理子公司康利亞太（CAPL）旗下子公司擬於大陸申請在上海設立一家顧問諮詢類（非監管類）之全資子公司，交易總金額不超過400萬美元（1.14億元新台幣），為100％全資孫公司。此案尚須經國泰金控及國泰人壽董事會決議通過，並經國內外主管機關核准後方得進行。

國泰人壽指出，該顧問諮詢類（非監管類）全資子公司，以提供資產負債管理及戰略資產配置軟體及諮詢服務，務對象為當地保險公司，初始資本規劃由CAPL以自有資本注入，金額不超過400萬美元，匯率以新台幣兌美元1月最後一個交易日28.422元換算，折合新台幣不超過1億1,368萬元。

國壽亦表示，此次取得或處分之具體目的或用途為壽險資金之運用，為新設全資子公司之股權，國泰人壽表示，此案尚須經國泰金控及國泰人壽董事會決議通過，並經國內外主管機關核准後方得進行。

美國康利創立於1912年，是一家全球領先的資產管理公司，旗下擁有歐洲、美洲子公司與香港合資事業，過去也幫國壽的自有資金代操，績效良好。國泰在2011年以新台幣5.5億元入股康利資產管理公司，拿下約9.9％股權，2012年與美國康利在香港合資設立了國泰康利資產管理公司2014年更斥資2.4億美元（當時約新台幣72億元）併購美國康利資產管理100％股權，協助國泰金建構跨美、歐、亞的完整資產管理平台。

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