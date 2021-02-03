鮮活果汁-KY（1256）3日公告1月合併營收為新台幣4.70億元，較去年同期成長136.38％，創下歷年同期新高。鮮活表示，主要因應2021年農曆春節假期，客戶配合物流作業，提前啟動備貨所帶動，再加上去年1月適逢春節假期，工作天數減少，基期相對較低所致。

展望後市，鮮活表示，將持續強化自動化倉儲與物流配送效率，去年昆山、天津與廣東三大廠的總產能，自遷廠後已提升至11萬噸，期望今年營運表現可保持穩健成長。

鮮活指出，公司除了與各地經銷商夥伴保持合作，亦逐漸擴大與全國性連鎖餐飲、手搖茶飲系統等終端客戶的直接合作，以研發優勢為基礎，配合客戶所需，持續推出少量、多樣化的產品。

鮮活進一步表示，公司致力推廣健康飲品、開發新式茶飲，其中深受消費市場喜愛的「晶球」，因具備顏值與口感，且產品豐富多樣，在風味、形狀、顏色多種組合選擇下，推升公司在「果粒類」的銷售占比逐步成長，去年公司於廣東廠已新增產線以因應市場需求。

(工商 )