台杉科技基金（原物聯網基金）新聘的合夥人吳錦城，目前坐陣美國，串接美、台兩地科技產業人脈與資源。台杉投資總經理兼科技基金合夥人翁嘉盛3日表示，此項人事發生在去年9月，目的是為更進一步強化投資團隊的專業性。

吳錦城曾任工研院前瞻技術指導委員及顧問、資策會顧問、宏碁集團獨立董事，在美國科技及通訊界擁有豐富產業經驗，為網際網路.com世代的重要推手，他個人同時也是成功的連續創業家及天使投資人，在美國四度創業創造出新台幣1,800億元企業總市值。

在接下新職以來，吳錦城受疫情影響並沒有返台，去年12月3日由中華民國創業投資商業同業公會、中華民國股權協會共同主辦的「2020投資台灣高峰論壇」上，吳錦城以錄影方式進行專題演講，分享科技產業未來發展的觀察。

翁嘉盛表示，為了串接新興關鍵技術及國際資源，台杉投資在策略上是藉由投資優先布局進入董事會，未來也將會藉重吳錦城合夥人在國內外產業的豐富人脈及創業的成功經驗，加值被投資公司營運。

(工商 )