《多倫多太陽報》今（3）日報導，藍鳥隊已與37歲資深左投手萊瑞安諾（Francisco Liriano）簽下一紙小聯盟合約，邀請他參加大聯盟春訓。萊瑞安諾大聯盟生涯14年，累計112勝114敗20中繼1救援、自責分率4.15，曾獲得2010年國聯、2014年美聯的「東山再起獎」，也投過一場「無安打比賽」，生涯紀錄頗為輝煌。

萊瑞安諾2019年在海盜隊出賽69場都是後援，共投了70局，戰績5勝3敗12中繼、自責分率3.47，數據並不差。隔年轉到費城人隊，正好碰上新冠肺炎疫情大流行，他一直被安排在春訓基地待命，7月24日縮水球季終於開打，但費城人隊將他釋出，後來沒有球隊吸收他。

2006年萊瑞安諾在雙城隊時就以菜鳥身份入選美聯明星隊，參加大聯盟明星賽，一出道就很受矚目，同年底動了韌帶置換手術（TJ），2007年整季報銷，2008年復出。後來又效力過白襪隊、海盜隊、藍鳥隊、太空人隊、老虎隊，去年是在費城人隊，但未登上大聯盟，今年算是第二度加盟藍鳥。

2017年球季中途萊瑞安諾曾被藍鳥隊交易到太空人隊，後來隨球隊打進季後賽，最後還贏得世界大賽冠軍。那年他在季後賽曾登板後援5次，都是擔任短中繼任務，因此手上也有一枚冠軍戒。

(中時 )