三發地產（9946）3日公告，董事會決議實施庫藏股，預計4日至3月31日，以每股9.87～22.71元之間的價格，陸續買回1萬張，以維護公司信用及股東權益。

三發地產今天宣布實施庫藏股，預計買回股份總金額上限為33.94億元，預定買回期間自2月4日至3月31日止，預定買回數量為1萬張；每股買回區間價格自9.87~22.71元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

三發地產3日收盤在14.1元，低於每股淨值22.50元。

(工商 )