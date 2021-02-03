三發地產將陸續買回1萬張庫藏股 21:512021/02/03 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三發地產（9946）3日公告，董事會決議實施庫藏股，預計4日至3月31日，以每股9.87～22.71元之間的價格，陸續買回1萬張，以維護公司信用及股東權益。 三發地產今天宣布實施庫藏股，預計買回股份總金額上限為33.94億元，預定買回期間自2月4日至3月31日止，預定買回數量為1萬張；每股買回區間價格自9.87~22.71元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。 三發地產3日收盤在14.1元，低於每股淨值22.50元。 大陸軍方疫苗 將進入三期試驗 中小型題材股強彈 櫃買拚封關前站回月線 (工商 ) #三發地產 #買回 #陸續 #實施庫藏股 #預定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新科僅花五個交易日 買完500張庫藏股 17:592021/02/03 財經 蘋果發債140億美元 規模今年之最 04:102021/02/03 全球財經 封關剩2天 台積電、聯發科續攻 台股拚戰萬六 09:232021/02/03 財經 防疫神單大賣 台灣產物 2月底前難全數核保 04:102021/02/03 金融．稅務 男花28萬買囤積癖窮婦遺物被笑蠢 整理後賺千萬眾人傻了 21:062021/02/03 搜奇 話題熱 群創、聯發科吸睛 04:102021/02/03 證券．權證 熱門股－陽明 外資回補跌深反彈 04:102021/02/03 證券．權證 台灣權王－抱股過年 日月光、南亞科牛氣足 04:102021/02/03 證券．權證 去年建照核發16萬戶 25年新高 04:102021/02/03 財經要聞 馬三改裝花樣多 屁孩飆車首選 04:102021/02/03 焦點要聞 慧洋單月營收首破4,000萬美元 散裝航運2021重回榮景 17:192021/02/03 財經 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來消費者將愈吃愈貴？ - 要聞 支持澳對陸貿易政策？ 前總理4字打臉莫里森 - 財經 美股強彈700點竟是死貓跳？ 專家揭後頭驚人跌勢 - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳怕了將重新開礦 - 要聞 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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