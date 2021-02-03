宜蘭近年來人氣最高的熱門景點清水地熱公園最近轉移經營權，但有人向縣府反應，園區內的物價紛紛調漲，感覺很不好，業者對此表示，這是反應實際的營運成本，不能拿七年前的工資、 物價成本來相比。

清水地熱公園是宜蘭縣管指標性的遊樂景點，但縣府工旅處接到民眾反應，指最近經營權換手後

，園區內的販售的雞蛋、 玉米等食材價格以及竹簍租金都立即調漲，讓人難以接受。

業者則表示，為了保障遊客食的安全及品質，園區內使用的食材都有所提升，像是玉米是採用更好的水果玉米，雞蛋也是採更乾淨、 衛生的6顆分裝，進貨價格自然會跟著調整。

此外，因基本工資多次調整，人力成本也跟著提升，不宜單以7年前原包商的成本來與現在相比，至於竹簍部份，一個竹簍賣350 元，收200 元押金，只要遊客直接拿回家，中間的差價就得由業者吸收，這些經營成本都是外界看不到的。業者強調，他們是營利事業單位，賺取的是合理利潤而非暴利，縣府不能「又要馬兒好又要馬兒不吃草」，但能做到的一定會全力配合縣府。

(中時 )