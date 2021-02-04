英國大藥廠葛蘭素史克和德國CureVac藥廠簽定1.5億歐元（約新台幣61億元）合約，將聯手研發可同時預防多個變種病毒的新一代2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗。

英國、南非和巴西已出現傳染性更高的變種新病毒，儘管目前的疫苗似乎能提供一定防護，但人們擔心，病毒若進一步突變可能會使目前的疫苗失效。

兩家藥廠今天發表聯合聲明說：「可能會降低第一代疫苗效力的新興變種病毒增加，需要我們加速努力研發可對抗變種新病毒的疫苗，以期較疫情發展超前一步。」

「這些新一代疫苗既可以用來保護從未接種的人，也可用作加強劑，來為先前接種誘發的免疫力已隨時間降低的人施打。」

聲明中並說，他們的目標是要在2022年推出對抗變種病毒的疫苗。

聲明中表示，持有CureVac股分的葛蘭素史克（GlaxoSmithKline,GSK）也將在今年協助生產多達1億劑的CureVac第一代疫苗。

就全球銷量最大的疫苗生產商葛蘭素史克而言，先前和賽諾菲（Sanofi）的結盟關係因研發延遲而受阻，和中國三葉草生物製藥公司（Clover Biopharmaceuticals）的類似合作也結束，如今正重新嘗試在抗疫工作中發揮重要作用。

(中央社)