台泥董事長張安平今啟動「好回收好和平」活動，表示回收的寶特瓶、手搖飲料杯，會拿去做成環保球衣，優先提供給25名和平村吾谷子部落足球隊員。（圖：台泥提供）

台泥在花蓮和平的重工業工廠「DAKA開放生態循環工廠」開放滿周年，入園人次破270萬人次，躍升花蓮第三熱門觀光景點。目前DAKA二期已經在進行中，台泥表示，將以處理花蓮生活垃圾的水泥窯協同處理廢棄物設施為重點，預計年中可動工，明後年完工，之後會再評估是否進行三期。

台泥董事長張安平今天前往DAKA工廠，參加「好回收好和平」今嘛行動吧活動，現場展示可回收寶特瓶、飲料杯與電池的新型智慧回收設備，民眾可直接投遞或下載APP集點回饋。

花蓮和平廠也設置首座廚餘處理設備，將蒐集和平村與台泥DAKA產生的廚餘，經過益菌分解後成為土壤改良材，未來免費提供周邊村民用於農作或園藝植栽。

由於今年適逢台泥75周年，張安平期許這是「老樹長新芽，重新開始」。而和平DAKA工廠去年1月開放，由於位在蘇花改路程中間，裡面又有星巴克、時尚版7-11、台泥願景館，瞬間爆紅成為旅客知名景點，統計至上月滿1年，累計入園人數破270萬人，躍升花蓮排名第三觀光景點。

台泥表示，DAKA二期計畫已開始推動，以去年底環評通過的台泥和平廠水泥窯高溫協同處理案為核心，會拿來處理花蓮的生活垃圾，經過汽化槽，轉為可燃性氣體，作為生產線燃料使用。

此案目前正在向花蓮縣政府申請建照中，預計年中開工，預計2022到2023年可完工。之後因為區內再生資源利用中心仍有空地，台泥還會研議是否進行第三期，以展示教育為主。

(中時 )